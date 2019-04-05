Gazi Osman Paşa, 119. ölüm yıldönümünde memleketinde anıldı

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa, doğum yeri olan Tokat'ta vefatının 119. yıldönümünde anıldı.

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa'nın vefatının 119. yıldönümünde Devegörmez Mahallesi'nde bulunan Gazi Osman Paşa Müzesi'nde anma programı düzenlendi. Programa Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başta olmak üzere askeri ve mülki erkânın yanı sıra öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gazi Osman Paşa adına marş yazılan az sayıda Türk kumandanı arasında yer aldığını kaydetti. Gazi Osman Paşa'nın Plevne'de Rusların sayılarının Osmanlı ordusunun ortalama 3 kat fazla olmasına rağmen, kafa yorup yaptığı stratejilerle tüm dünyaya eşi benzeri olmayan bir komutanlık sergilediğini ve bunu kanıtlamış olduğunu belirten Başkan Eroğlu, "Plevne müdafaasında kayıp asker sayısı Osmanlı'da 4 bin yaralı ve şehit er iken, Ruslarda ise sadece ölü sayısı 15 bin 500 er, 3 general ve 350 kadar subaydır. Böylesine bir zafer kazanan kişi, sadece Osmanlı ve Türk tarihinde değil, tüm dünya tarihinde de bir ilke imza atmıştır. Ancak halen Osmanlı ve Türk tarihi, batı ve batıcı akıllar tarafından adeta kabul edilmediği için bu zaferi bir şekilde ört pas etmeyi başarmışlardır. İşte böylesi büyük ve imanlı bir kumandanın adını, hatırasını yaşatmak, evlatlarımıza ve insanlığa tanıtmak için bugün Gazi Osman Paşa Müzemizde onu anmak üzere toplandık. Tarihini, ecdadını, yaşadığı topraklarda verilen var olma mücadelesini iyi kavrayamayan toplumlar, kimliğini ve geleceğini de kaybeder. Hamdolsun milletimiz her ne olursa olsun, değerlerini muhafaza edebilmiş, unutmamış ve sonraki kuşaklara aktarmıştır. Bizlerde bu hususta elimizden ne geliyorsa, bizim önümüze hangi fikir, proje konuyorsa, misliyle destek olmaya gayret ediyoruz. Bizi biz yapan bu değerleri önemsiyoruz” dedi.

Başkan Eroğlu ayıca birçok ilim irfan adamı ve askerin içerisinde bulunan şanı büyük Osman Paşa'nın ismi, üniversite, şehrin ortasından geçen en büyük bulvara, ilkokuldan liseye, köprülerden caddelere ve spor kulüplerimize kadar verilerek yaşatılmış, belleklere defalarca ama defalarca kazınmış olduğunu ifade ederek, "İşte bu müzemizde, kahramanımızı daha iyi tanımak, onun hatıralarını görüp hissetmek açısından önem teşkil ediyor diye düşünüyorum. Daha nice değerlerimiz ve büyük insanlarımız Tokat'ımızı ve Tokatlıları onurlandırmıştır. İnşallah hepsinin ismini ve hatırasını yaşatmayı sürdüreceğiz. Allah bu cennet toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizden razı olsun” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından programa katılanlara çeşitli ikramlar yapılırken, öğrenciler Gazi Osman Paşa'nın bal mumu heykeli, Osmanlı ve Rus askerlerinin üniformaları, dönemin mekteplerinde okutulan kitapların yer aldığı müzeyi gezdi.