Gelen yolcu anonsu beklerken, evlilik teklifini diledi

İstanbul'da bir kafede çalışan Hüseyin Baydemir (27) Tokat'ta üniversite öğrencisi olan sevgilisi Yeşim Ertürk'e (22) sürpriz evlilik teklifi yaptı. İstanbul'dan Tokat'a yolcu otobüsü ile gelen Baydemir, Tokat Belediyesi Şehirlerarası Yolcu Otobüsü Terminaline otobüsten iner inmez terminalin anons sisteminden “Sayın Yeşim Ertürk, Hüseyin Baydermir'den size bir notumuz var. Bu güzel yolda ve çıktığı her yolculukta sizinle birlikte olmak istiyor. Çıktığı her yolun sonunda sizi görmek istiyor. Onunla bir ömür birlikteliğe var mısınız?” anonsu yapıldı.

Hayatının sürprizine hazırlanan genç, otobüsten indiğinde sevgilisini buluşma noktasında bulamadı. Bu sırada anons ile evlenme teklifi alan genç bayan da Baydemir'i terminal binasının içerisinde bekliyordu. Baydemir içeriye girdiğinde ise Ertürk dışarıya çıktı. Birbirini arayan aşıklar buluştuklarında ise sıkıca sarıldılar. Baydemir, “İstanbul'dan Tokat'a gelirken böyle bir şey planladım. Otobüsle gelirken kız arkadaşımla görüşüyorum. Aşağı indiğimde gelemedi diye düşündüm. O da geldi” dedi Ertürk ise çok mutlu olduğunu belirterek, “Anonsu duyunca ne yapacağımı şaşırdım. Dolandım etrafı” diye konuştu.