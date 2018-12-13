İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gelen yolcu anonsu beklerken, evlilik teklifini diledi

Sevgilisine otobüs terminalinin anons sistemi ile evlenme teklifi yapan genç, sevgilisini buluşma noktasında göremeyince bir süre terminalin içerisinde sevgilisini aradı.


İstanbul'da bir kafede çalışan Hüseyin Baydemir (27) Tokat'ta üniversite öğrencisi olan sevgilisi Yeşim Ertürk'e (22) sürpriz evlilik teklifi yaptı. İstanbul'dan Tokat'a yolcu otobüsü ile gelen Baydemir, Tokat Belediyesi Şehirlerarası Yolcu Otobüsü Terminaline otobüsten iner inmez terminalin anons sisteminden “Sayın Yeşim Ertürk, Hüseyin Baydermir'den size bir notumuz var. Bu güzel yolda ve çıktığı her yolculukta sizinle birlikte olmak istiyor. Çıktığı her yolun sonunda sizi görmek istiyor. Onunla bir ömür birlikteliğe var mısınız?” anonsu yapıldı.


Hayatının sürprizine hazırlanan genç, otobüsten indiğinde sevgilisini buluşma noktasında bulamadı. Bu sırada anons ile evlenme teklifi alan genç bayan da Baydemir'i terminal binasının içerisinde bekliyordu. Baydemir içeriye girdiğinde ise Ertürk dışarıya çıktı. Birbirini arayan aşıklar buluştuklarında ise sıkıca sarıldılar. Baydemir, “İstanbul'dan Tokat'a gelirken böyle bir şey planladım. Otobüsle gelirken kız arkadaşımla görüşüyorum. Aşağı indiğimde gelemedi diye düşündüm. O da geldi” dedi Ertürk ise çok mutlu olduğunu belirterek, “Anonsu duyunca ne yapacağımı şaşırdım. Dolandım etrafı” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.