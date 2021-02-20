Gençlerden camilere dezenfektan desteği

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan camilere gençler korona virüs salgını nedeni ile dezenfektan desteği sağladı.

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Mustafa Oğuz, yönetimiyle birlikte ilçedeki 8 camiyi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Oğuz, korona virüs salgını nedeni ile camilere dezenfektan desteği sağladıklarını kaydetti. Ayrıca cami cemaatine ikram edilmek üzere çikolata hediyesinde de bulunduklarını dile getiren Başkan Oğuz, “Bu fikir gençlik kollarımızdaki arkadaşlarımızdan geldi. Bizde kabul ederek hayata geçirdik. Destek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.