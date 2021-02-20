İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlerden camilere dezenfektan desteği

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunan camilere gençler korona virüs salgını nedeni ile dezenfektan desteği sağladı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan camilere gençler korona virüs salgını nedeni ile dezenfektan desteği sağladı.


AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Mustafa Oğuz, yönetimiyle birlikte ilçedeki 8 camiyi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Oğuz, korona virüs salgını nedeni ile camilere dezenfektan desteği sağladıklarını kaydetti. Ayrıca cami cemaatine ikram edilmek üzere çikolata hediyesinde de bulunduklarını dile getiren Başkan Oğuz, “Bu fikir gençlik kollarımızdaki arkadaşlarımızdan geldi. Bizde kabul ederek hayata geçirdik. Destek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.