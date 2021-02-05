Gençlere köyü cazip hale getirecek projeler üretilecek

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat merkeze bağlı Kadıvakı köyünü ziyaret etti. Köylülerle bir süre sohbet eden MHP'li Bulut, vatandaşların sorunlarını dinleyerek taleplerini not aldı. Köylerin en büyük sorununun sürekli göç vermesi olduğunu belirten Bulut, “2007 yılında köyümüzün nüfusu 564 idi. 2020 sonu itibariyle köyümüzün nüfusu 234'e düşmüştür. Köylerimizi insanlarımızın tercih etmesi için cazip hale getirmemiz gerekiyor. Köylerimizi birer üretim merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Fakat görüyorum ki, köylerimizde sadece elleri öpülesi ihtiyarlarımız var. Bu da tarlaların, bahçelerin boş kalması anlamına geliyor. Şimdi bize düşen görev köylerimizi gençlerimize cazip hale getirecek projeler üretmektir” diye konuştu. Ziyaret programında MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek de hazır bulundu.