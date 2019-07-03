İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlere meslek edindirme kursu

Tokat’ta gençlerin yaz tatillerini değerlendirerek meslekleri olması amacıyla çini boyama sanatı kursu açıldı.

Tokat'ta gençlerin yaz tatillerini değerlendirerek meslekleri olması amacıyla çini boyama sanatı kursu açıldı.


Tokat'ta, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından “Çocuklar Gençler! Onbeşliler Atalarının İzindeler” projesi kapsamında, İŞKUR İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde çini boyama sanatı kursu açıldı. 17-24 yaş grubundaki 12 gence haftada 3 günü 8 saat olmak üzere toplam 11 hafta sürecek olan kursa katılanlara İŞKUR tarafından günlük 40 lira ödeme yapılıyor. Tokat Gençlik Merkezi'nde devam eden kursu ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için Emniyet Müdürlüğü olarak projeler yaptıklarını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.