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Gençlik merkezi gönüllü gençleri çöpleri topladı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Gençlik merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezinin gönüllü üyeleri, Erbaa’da mesire alanlarındaki çöpleri temizledi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Gençlik merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezinin gönüllü üyeleri, Erbaa'da mesire alanlarındaki çöpleri temizledi.


Gençlik Merkezi Müdürü Göksen Tokatlıoğlu yapmış olduğu paylaşımda “Şehrimizin tarihi ve doğal güzelliği olan kale boğazı mevkiindeki mesire alanlarının çevre temizliği yaptık, Mesire alanlarında yapmış olduğumuz çevre temizliği ile farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Bu kez gençlerimiz ile Kale Boğazı çevresinde çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturduk. Tek başına kaldığında kendini temizleyen ve yenileyen doğa ne yazık ki bizlerden kalan çöplerle kalıcı hasara maruz kalıyor. Doğada dönüşmeyen plastikleri doğadan temizleyerek sizler de gelecek nesillerimize daha temiz bir çevre bırakabilirsiniz." dedi.

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