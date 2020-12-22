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Geyik sürüsü yerleşim alanı yakınlarında görüntülendi

Tokat’ta geyik sürüsü doğal yaşam alanlarının dışında yerleşim yerlerine yakın alanlarda görüntülendi.

Tokat'ta geyik sürüsü doğal yaşam alanlarının dışında yerleşim yerlerine yakın alanlarda görüntülendi.


Türkiye'de korona virüs kısıtlamaları nedeni ile piknik alanlarının yasaklanması ile birlikte yaban hayvanlarının doğal yaşam alanları genişledi. Tokat'ın Niksar ilçesinde dağlık alan ile Reşadiye ilçesinde bir belde yakınlarında geyik sürüsü vatandaşlar tarafından görüntülendi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde geyiklerin ormanlık alandan inerek köy yolundan karşıya geçerek gözden kayboldu.

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