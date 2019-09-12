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Gölde kaybolan balıkçıyı balık adamlar arayacak

Tokat’ın Almus ilçesinde baraj gölünde kaybolan genç balıkçıyı balık adamlar arayacak.

Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde kaybolan genç balıkçıyı balık adamlar arayacak.


Edinilen bilgiye göre, Almus Barajı'nda kafes balıkçılığı yapan bir çiftlikte çalışan Abdullah Abdi (24), kafeslerde bulunan balıkları yemlediği sırada akıntıya kapılan teknesinin peşinde yüzmeye başlayınca suda kayboldu. Diğer balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen Tokat AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Havanın kararması nedeniyle çalışmalarına ara veren arama kurtarma ekipleri, günün ilk ışıkları ile tekrar çalışma başlattı. Yaklaşık 35 metre derinlikteki suda kaybolduğu tahmin edilen genç için Ordu İl Emniyet Müdürlüğünden balık adamlar da bölgeye gönderildi.

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