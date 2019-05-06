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Gözleri oyulduğu iddia edilmişti, hasta çıktı

Tokat’ın Pazar ilçesinde gözleri oyulduğu iddia edilen golden cinsi köpeğin, gözlerinin oyulmadığı aslında hasta olduğu ortaya çıktı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde gözleri oyulduğu iddia edilen golden cinsi köpeğin, gözlerinin oyulmadığı aslında hasta olduğu ortaya çıktı.


Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan golden retriever ırkı köpeğin gözlerinin oyulduğu iddiası hayvan sevenlerin tepkilerini neden olmuştu. Pazar Kaymakamlığı ve hayvan sevenler tarafından köpek, Sohayko derneği aracılığıyla tedavi edilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Veteriner hekimin yaptığı kontrollerde köpeğin gözlerinin oyulduğu iddiası asılsız çıktı. Köpeğin ağır bir kanser rahatsızlığı geçirdiği tespit edildi. Köpeğin tedavisinin Veteriner hekim Esma Yıldar tarafından devam edileceği, gözdeki görme kaybı için ise Veteriner hekim Murat Saroğlu'ndan destek alınacağı kaydedildi.


Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Genel Başkanı Yasin Yılmaz, gözlerinin oyulduğu söylenilen köpeğin hasta olduğunu ifade ederek, “Veterinerlerimizin ilk kontrollerinde köpeğin ağır bir kanser rahatsızlığı geçirdiği belirlendi. Gözleri ve ağız içi inanılmaz şekilde yaralarla kaplı ve kanayan bu yaralara acil müdahale bulunuldu. Vatandaşlarımız sosyal medyada her gördüklerine inanmasınlar. Bu olay resmen bir ülkemizde infiale yol açtı” dedi.


Köpeğin kurtarılmasına destek olan Pazar Kaymakam vekili Ömer Saygılı'ya ve Pazar ilçe jandarma komutanlığına ve hayvan sevenlere teşekkür eden Başkan Yılmaz, “Köpeğin tedavisi çok uzun ve meşakkatli olacak. Muhtemelen tedavi için yurt dışında bulunan bazı ilaçlar temin etmeleri gerekecek” diye konuştu.

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