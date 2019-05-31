Gözlerinin oyulduğu iddia edilmişti, sağlığına kavuştu

Tokat'ın Pazar ilçesinde gözleri oyulduğu iddia edilen golden cinsi köpek sağlığına kavuştu.

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan golden retriever ırkı köpeğin gözlerinin oyulduğu iddiası hayvan severlerin tepkilerine neden olurken, İstanbul'a SOHAYKO Derneği'ne gönderilen köpeğin gözlerinde hastalık olduğu tespit edilmişti. Yaklaşık 3 haftalık tedavisinin ardından köpek sağlığına kavuştu. Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Genel Başkanı Yasin Yılmaz, kötü durumda bulunan ve verilen yanlış bilgi neticesinde infiale yol açan köpeğin sağlığına kavuştuğunu kaydetti. Kanser hastalığına yakalanan köpeğe kemoterapi tedavisi uygulandığını ifade eden Yılmaz, “Zorlu bir süreçti, dostumuz 'tvt' denilen bir kanser türüne yakalanmıştı. Kemoterapi gördü ve hızlıca sağlığına kavuştu. Ülkemizde ne yazık ki tvt nedeniyle bazen köpeklerin tecavüze uğradığı bile iddia ediliyor” dedi.

'Kahve' ismi verdikleri köpeğe yuva aradıklarını belirten Yılmaz, “Köpeğin tedavisi tamamlandı. Gözlerindeki kitlelerin hemen hemen hepsi gitti. Çok küçük bir bölümü kaldı. Ufak ufak yumrular var. Bundan sonra ona bir yuva arıyoruz. Öncelikle bu dostumuzu Pazar'da bulan, tedavi olması için çabalayan, sosyal medyadan yardım isteyen Leyla Çetin hanımefendi ile bu dostumuzu bize bildiren Filiz Kaymaz'a köpeğin koruma altına alınması talimatını veren Pazar Kaymakam vekilimize ve pazar ilçe jandarmaya teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.