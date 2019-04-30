Güneşli havada kitap keyfi yaptılar

Tokat'ta okullarının bahçesinde güneşli havada kitap okuyan 300 öğrenci, “kitap beynimizi, güneş kemiklerimizi güçlendirir” mesajını verdi.

Tokat Valiliği tarafından hayata geçirilen ‘Kitap Tokat' projesi kapsamında Özel Ayışığı İlkokulu öğrencileri “kitap beynimizi, güneş kemiklerimizi güçlendirir” sloganı ile sıra dışı bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler teneffüs zilinin çalması ile birlikte ellerinde minderlerle okulun bahçesine çıktı. Yere serilen örtüler ve minderler üzerine oturan çocuklar açık havada kitap okumanın keyfini yaşadı. Kitap okurken güneşli havanın da tadını çıkaran öğrenciler farklı bir gün geçirdi. Okul Müdürü Ramazan Maviş, açık havada düzenlenen etkinliğin önemine değinerek, “Güneş ne kadar kemiklerimizin beslenmesini sağlıyorsa kitaplarda beyinlerimizin gelişmesini ve güçlenmesini sağlıyor. Bu slogandan yola çıkarak çocuklarımızla birlikte okulumuzun bahçesinde getirmiş oldukları minderlere oturarak 40 dakika boyunca kitap okumayı planladık” dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Esin Tuna, güneşli havalarda insanlara genelde piknik yapmayı çağrıştırdığını ifade ederek, “Güneşli bir hava bize sadece pikniği değil, kitap okumayı da çağrıştırmalı. Dumansız piknik yaptık, bol bol kitap okuduk. Kitap her yerde ve her zaman yanımızda olmalı. Çocuklar inşallah kitap okuyarak başarılı olacaklar” diye konuştu.