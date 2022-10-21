Güreşçiler kısıtlı imkanlarla şampiyonalara hazırlanıyor

Tokat'ta kısıtlı imkanlarda şampiyonalara hazırlanan güreşçiler destek bekliyor.

Ata sporu güreşte Avrupa ve Dünya şampiyonları çıkaran Tokat'ta geleceğin güreşçileri yetişiyor. Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu'nun arka tarafında bulunan tek minderli salonda yaşları 7-16 arasında değişen 50 sporcu idman yapıyor. Güreş Antrenörü Sezai Işkın ve Samet Özaslan'ın gözetiminde ter döken sporcular kondisyonlarını korumaya çalışıyor.

Kısıtlı imkanlar dahilinde çalışmalarını yürüttüklerini belirten Işkın, "İmkanlar bölge takımı olduğu için biraz daha kısıtlı. Kendi gücümüzü zorlayarak küçük bir salonda çalışıyoruz. 50 kişiye bir minder düşüyor. İnanıyorum ki bu sporcular içinde çok şampiyon çıkacak. Buradan yetkililere de sesleniyoruz. Hem diyoruz ki ata sporumuz hem Tokat'ta potansiyeli var. Birçok dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu çıkmış bir ilimiz var. Ama kulüp yok. Bu da bir dezavantaj. Çocuklar 11-12 yaşında Türkiye şampiyonu oluyor. Gidiyor Kahramanmaraş'ta, Ankara'da güreşiyor. Gidiyor farklı kulüplerde güreşiyor" dedi.

"Bilinçsiz antrenörler var"

Işkın, antrenörlerin denetlenmesi gerektiğini belirterek, "Güreşi çok iyi ele almak lazım. Ben bunu her ilde görüyorum. Her branşta da görüyorum ben bunu. Liyakatsiz insanlardan antrenör çok. Bilinçsiz antrenörler var. Yanlış idman yaptıranlar var. Bunların denetlenmesini istiyorum. Hiçbir çocuğun günahı yok. Bu velilerin beklentileri var. Herkes benim çocuğum şampiyon olsun diye geliyor. Ama liyakatsiz insanların eline veriliyor. Alakasız idmanlar. Sporu bilmeden yapmak daha tehlikeli. Onun işte iç organlarına vereceği arızayı düşünüp fiziki vereceği arızaları düşünün" diye konuştu.

16 yaşındaki sporcu Muhammet Ali Ceylan ise güreşe köylerinde kendisine 'pehlivan' denildiği için başladığını belirterek, "Normalde yaşıtlarıma göre boyum kilom biraz fazlaydı. Herkes 'pehlivan' diyordu. Benim de merakım vardı. Amcam Turan Ceylan Dünya ve Avrupa şampiyonu bir güreşçi. Onun da sayesinde güreşe başladım. İnşallah devam edeceğiz. Hedeflerim amcam gibi şampiyon olmak" diye konuştu.