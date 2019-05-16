Gurur ve hüznü bir arada yaşadılar

Tokat'ta, engelli gençler için düzenlenen temsili askerlik uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı.

‘Engelliler Haftası' dolayısıyla zihinsel ve bedensel engelli 52 genç için temsili askerlik uygulaması öncesinde uğurlama töreni yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Daha sonra dualar okunarak engelli gençler temsili askerliklerini yapacakları 48. Piyade Alayına nostaljik otobüsle konvoy yapılarak uğurlandı. 104 yıl önce 15 yaşında Çanakkale Savaşına giden atalarının giydiği asker kıyafetlerini giyen engelli gençlerden Hüseyin Eren Balcı'nın annesi Türkan Balcı, oğlunun bir günlük de olsa askerlik yapacağı için gurur ve hüznü bir arada yaşadığını söyledi. Oğlunu öperek askere uğurlayan anne Balcı'nın yaşadığı duygusal anları kameralara yansıdı. Hüseyin Eren Balcı, ise askere gideceği için mutlu olduğunu ifade ederek ‘vatan sağ olsun' dedi.