Güvercin dostu Belediye

Tokat'ın Turhal İlçesinde soğuk kış günlerinde belediyeye sığınan güvercinlere sahip çıkan belediye çalışanları “ Onlar bizim mesai arkadaşımız” dedi.

Turhal Belediyesi olarak siz yeryüzündekilere merhamet edin ki semalarda bulunanda size merhamet etsin hadisini ilke edindiklerini ifade eden Basın yayın personeli Aykut Zor, "Turhal Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan tüm canlılara merhamet duygusuyla hizmet ediyoruz. Her zaman yaptığımız gibi bu günde soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan güvercin dostlarımız için pencerelerimizin önüne yemler ve buğday taneleri bırakıyoruz. Güvercinler bizim mesai arkadaşımız bizler gibi buradalar bizler evlerimize gittiğimizde binamızın bekçisi onlar. Bir yandan belediyemize sahip çıkarken bir yandan da çalışma tempomuza eşlik ediyorlar ve bizlere de terapi gibi geliyor onlar ile eğlenmiş oluyoruz” dedi

Turhal da son yılların en soğuk kış günlerinin yaşandığını belirten Belediye çalışanı Serkan Aytan, “Turhalımız da son yılların en soğuk kış mevsimi yaşanıyor, Belediye olarak sokak hayvanlarına yiyecekler bırakıyoruz, onları elimizden geldiği kadar tok tutmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda çatılarda, pencere önlerinde olan güvercin dostlarımızda var. Güvercinleri de elimizden geldiği kadar yemliyoruz, besliyoruz hatta acıkanlar arada camları tıklatıyorlar o kadar yakın bir bağ oldu aramızda nihayetinde rabbimizin bizlere emaneti, elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz” diye konuştu.