İhlas Haber Ajansı

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Harami yaylasında hazan güzelliği

Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası sonbaharda eşsiz doğa manzarası ile hayran bırakıyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası sonbaharda eşsiz doğa manzarası ile hayran bırakıyor.


Yeşilırmak Havzası üzerinde bulunan Harami yaylası yaz-kış doğa manzarası ile görenleri etkiliyor. İsmi ile dikkat çeken yaylada sararak dökülen yapraklar eşsiz doğa manzarası oluşturuyor. Almus'a giden yerli ve yabancı turistlerin uğramadan geçmediği mekan fotoğraf tutkunlarını cezbediyor. 832 rakımlı yayla şehir hayatından biraz olsun uzaklaşmak isteyen vatandaşların gözde mekanları arasında yer alıyor.

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