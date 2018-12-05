Harçlıkları ile köpeklere mama aldılar

Tokat'ın Niksar ilçesinde özel bir okulda eğitim gören lise öğrencileri harçlıklarıyla satın aldıkları köpek mamalarını ve sütleri hayvan barınağına teslim ettiler.

Niksar2da özel bir okulda eğitim gören lise öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında harçlıkları ile satın aldıkları köpek maması ve sütleri sokak hayvanlarının bakımlarının yapıldığı Niksar Belediyesi sokak köpekleri müşahade ve bakım merkezini ziyaret ederek teslim ettiler. Okulun yönetici ve öğretmenleri öncülüğünde bir araya gelen öğrencilerin katıldığı barınak ziyaretinde coşku yaşandı. Harçlıkları ile satın aldıkları 7 torba mamayı ve sütleri teslim eden öğrenciler, köpekleri sevmeyi de ihmal etmedi.

Niksar Belediyesi sokak köpekleri müşahade ve bakım merkezi Veteriner Hekimi Eda Mercan, öğrencilere hayvanlar ve barınak hakkında bilgiler verdi. Hayvan sevgisinin çocuklara ve gençlere aşılanması konusunda bu tür projelerin önem taşıdığını söyleyen Mercan,"Gençlerin sokak hayvanlarını unutmaması çok güzel bir duygu, bu duyarlılığın gösterilmesinden dolayı çok duygulandım. Öğrencilerimiz duyarlı bir davranışa imza attı. Toplumun her kesimine örnek oldular. Hayvan sevgisi küçük yaşlarda başlıyor. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, onları yetiştiren ailelerini de kutluyoruz." dedi.

Mercan, hayvanları koruyup kollamanın insanlık görevi olduğunu da belirterek,"Sokak hayvanlarından korkanı anlayabilirim ama o hayvanlara zarar verenleri anlamak mümkün değil. Sokak hayvanlarına zarar verenlerin bir sonraki safhası insana zarar verir. Aslında bu konu küçümsenecek bir konu değil, işin doğasında sevgi var, hayvanı sevmeyen bence insanı da hiçbir şeyi de sevemez. Hayvanlar kendilerini savunamayan canlılardır, onlara eziyet etmenin hiçbir açıklaması olamaz. Herkes artan bir kap yemeğini bir kap suyu kapısının önüne bırakabilir. Sokak hayvanlarının bakımını ve onları korumayı Niksar halkı olarak hep birlikte sağlayabiliriz. Sokaktan aldığımız hasta hayvanları tedavi ediyoruz, hayvanların aşılamasını kısırlaştırılmasını yapıyoruz sahiplendiriyoruz da. Hayvanları sevelim onları koruyalım bu tüm insanlık olarak hepimizin üzerine düşen bir görevdir." dedi.

Okulun Biyoloji Öğretmeni Eylem Yurt Göze yapılan etkinlik hakkında bilgiler vererek,"Öğrencilerimizin birçoğu hayvan sever, birçoğu evinde hayvan besliyor. Dolayısıyla okulda sınıflarda kampanyalar düzenlendi, her sınıf kendi arasında para topladı, yine öğretmenlerde bu kampanyaya destek verdiler uygun fiyata mamalar ve sütler alındı, hayvan barınağını ziyaret ederek mamaları ve sütleri teslim ettik. Biz okul olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz öğrencilerimizle yine yaşlı bakım evini, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nı (ZİÇEV) ziyaret ederek farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hayvanları kucağına alarak seven çocuklar ise, herkesin hayvan sevgisi konusunda bilinçlenmesini arzuladıklarını ve yeni bir hayvan almak yerine barınaklardaki hayvanların sahiplenilmesi gerektiğini vurguladılar.