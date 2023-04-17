Hastane bahçesine düşen saçmalar ekipleri alarma geçirdi

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Tokat Devlet Hastanesi yakınlarında havaya ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar hastane bahçesine düştü. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüphelendikleri 60 ACE 079 plakalı Ford marka minibüse dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan minibüs kaçmaya başladı. Ekipler, kaçan minibüsü Oğulbey Mahallesi'nde durdurdu. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.