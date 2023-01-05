Hastane yolunda yaşanan kazada anne ile kızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Almus ilçesinde virajı alamayan araç şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada anne ile kızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Sahil köyü yakınlarında meydana geldi. Arısu köyünden ilçe merkezine hastaneye giden Süleyman Aksoy (65) idaresindeki 60 SC 167 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaklaşık 10 metre yükseklikten takla atarak devrilen araç ters döndü. Kazada Hüsne Aksoy (82) ile kızı Gülümser Aksoy (50) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı araç sürücüsü ile Elmas Aksoy (77), Sultan Aksoy (62) sağlık ekipleri tarafından ambulansla Almus Devlet Hastanesine sevk edildi. Cenazeler olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza mahallinde incelemelerde bulunan Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, virajı alamayarak devrilen araçta bulunan 5 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yöre sakinleri ise virajlı yolların iyileştirilmesini istedi.