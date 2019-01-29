Hayvan hırsızlarına 3 ilde eş zamanlı operasyon; 16 gözaltı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tokat, Ordu ve Amasya'da örgütlü bir şekilde hayvan hırsızlığı yapan şebekeye düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tokat, Ordu ve Amasya illerinde örgütlü bir şekilde küçük ve büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan suç şebekesini çökertmek için Amasya ve Ordu illerinden de aldığı destekle eş zamanlı operasyon düzenledi. Bir süredir takip edilen ve daha önce yapılan operasyonla suç örgütüne bağlı 2 kişinin tutuklanmasını sağlayan Tokat Jandarması düzenlediği eş zamanlı operasyon ile 16 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 17 adreste yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 77 adet dolu 12 kalibre av tüfeği kartuşu, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet 9 mm tabanca şarjörü, 73 adet dolu 9 mm tabanca fişeği, 3 adet küpesiz büyükbaş hayvan, 4 adet küpesiz buzağı, 116 adet boş büyükbaş hayvan küpesi, 81 adet boş küçükbaş hayvan küpesi, 2 adet kulak küpeleme aleti, 4 adet hesap defteri, 36 adet hayvan pasaportu, 2 adet çalıntı olduğu değerlendirilen ağaç kesme motoru, 1 adet çalıntı olduğu düşünülen benzinli çapa makinesi, 1 adet çalıntı olduğu değerlendirilen su pompası, 1 adet çalıntı olduğu değerlendirilen ot kesme makinesi, 1 adet kaya kırıcı kartuş, 4 adet akılı cep telefonu, 133 adet kulak küpe numaralı, 4 adet kulak küpe numarasız büyükbaş hayvan, 13 adet kulak küpe numaralı, 15 adet kulak küpe numarasız küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamların kontrolünde devam ettiği öğrenilirken, temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan bölge halkının huzur ve güvenine operasyonla birlikte önemli katkı sağlandığı bildirildi.