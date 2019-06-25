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Hayvan otlatma kavgasında vurulan genç hayatını kaybetti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı nedeni ile çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı nedeni ile çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Tosunlar köyünde iddiaya göre hayvan otlatan H.K (59) ile aynı köyde ikamet eden H.Ö (29) arasında hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı sonucu yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşlı adamın ruhsatız pompalı tüfekle ateş açması ağır yaralanan genç ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri yaşlı adamı gözaltına alırken, olayla ilgili cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı.

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