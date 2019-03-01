Hepsi öğrenciler için, tam 76 bin adet

Cumhuriyet İlkokulunda yapılan defter dağıtım programına katılan Vali Dr. Ozan Balcı, öğrencilerin halk oyunları gösterisi ile karşılandı. Öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek defter hediye eden Vali Balcı, okul kitapları, çocuk kitapları ile Tokat'ın, Türkiye'nin kitap zengin ili haline geleceğini kaydetti. Vali Balcı, sadece okumaya önem vermediklerinin altını çizerek, “Çocukların yazma kültürüne, hayal dünyalarının gelişmesine de büyük önem veriyoruz. Bunun için tüm ana sınıf çocuklarımıza, ilkokul ve ortaokul çocuklarımıza yaklaşık 76 bin tane, milli eğitim müdürlüklerindeki öğretmenlerimiz özel defter dizayn etti çocuklarımız için. Buraya okudukları kitaplara ilişkin olarak öğretmenlerimizin belirledikleri alt başlıklar halinde yazılar yazacaklar. Buradaki gaye iyi bir okur-yazar olacaklar. Türkçeyi güzel Türkçe'mizi doğru düzgün yazabilecek, okuma yazmayı destekleyecek. Çok güzel şık bir defter oldu. Çocuklarımızın çok güzel düzenli olarak kullanmalarını istiyorum.” dedi.