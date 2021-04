Her ay aynı gün fidan dikiyorlar

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye ve gençlik merkezi müdürlüğü işbirliğinde her ay, aynı günde fidan dikme etkinliği düzenleniyor.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, her ay düzenli olarak yapılan etkinlikle amaçlarının daha yeşil bir Turhal olduğunu söyledi. Başkan Bekler, Turhal'da her ay onlarca fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek, “Gençlik Merkezi Müdürlüğümüzle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi her ay, aynı gün yapıyoruz. Bugün de Şehir Mezarlığı bölgesinde gençlerimizle birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Göreve geldiğimiz günden itibaren gelecek nesillerimize daha yeşil bir Turhal bırakmak için gayret ediyoruz. Bir yandan ilçe merkezimizde yeni yeşil alan oluşturma çalışmalarımız devam ederken bir yandan şehrimizin farklı bölgelerinde ağaçlandırma yapıyoruz. Bugün bizlerle birlikte fidan diken tüm gençlerimize ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü'müze teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Bekler, şehir mezarlığı bölgesinde gençler birlikte fidanları toprakla buluşturarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.