İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HES kanalına düşen karacalar boğulmaktan kurtarıldı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde HES kanalına düşen 2 karaca boğulmaktan son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde HES kanalına düşen 2 karaca boğulmaktan son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesinde İsmailiye köyü civarında HES sulama kanalına düşen 2 karaca köylüler tarafından fark edildi. Su içerisinden çıkamayan karacalar vatandaşların yardımı ile çıkartılarak tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tokat Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü İhsan İkinci, karacaların bir süre bakım ve tedavilerinin yapılması için gözetim altında tutulacağını söyledi. Karacaların tedavilerinin ardından bulundukları yerde doğaya bırakılacağını ifade eden İkinci, duyarlıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.