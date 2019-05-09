HES kanalından kurtarılan karacalar doğaya salındı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde HES kanalında boğulmaktan kurtarılan karaca tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Reşadiye ilçesinde İsmailiye köyü civarında HES sulama kanalına düşen 2 karaca köylüler tarafından fark edildi. Su içerisinden çıkamayan karacalar için adeta seferber olan köylüler ip yardımı ile karacaları sudan çıkarmayı başardı. Su kanalından çıkmaya çalışırken yaralanan karacalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edildi. Enfeksiyona karşı ilaçlanan ve iğne yapılan karacalar bulundukları noktaya yakın ormanlık alanda doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürü İhsan İkinci, dün akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine ekiplerin Reşadiye ilçesinde HES kanalında köylüler tarafından kurtarılan karacaları teslim alarak kent merkezine getirdiklerini kaydetti. Tokat DKMP Veteriner Hekimi Ülkü Gümüş tarafından karacaların tedavilerinin yapıldığını ifade eden İkinci, “Vatandaşlarımıza duyarlılıklarında dolayı teşekkür ediyorum. Sulama kanalından çıkmak isterken yaralanan karacaların bacak ve tırnaklarında oluşan sıyrıkların enfeksiyon kapmaması için müdahale edildi. Veteriner hekimimiz gözetiminde sahura kadar ilaç tedavisi uygulandı. Çok ağır yaraları yoktu. Bu nedenle çok fazla beklemeden doğal ortamlarına tekrar bırakacağız. Ekiplerimiz karacaları bulundukları yerde doğaya salacaklar” diye konuştu.