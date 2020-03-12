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Hırsızlık şüphelisinin ölümüne neden olan ev sahibi adliyede

Tokat’ta evinde karşılaştığı hırsızlık şüphelisiyle aralarında çıkan bıçaklı kavgada kendini savunmak isterken şahsın ölümüne neden olan ev sahibi ve arkadaşı adli makamlara sevk edildi.

Tokat'ta evinde karşılaştığı hırsızlık şüphelisiyle aralarında çıkan bıçaklı kavgada kendini savunmak isterken şahsın ölümüne neden olan ev sahibi ve arkadaşı adli makamlara sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, olay dün Bedestenlioğlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. S.G. (43) arka kapının camının kırık olduğunu fark edince oğlu O.G'den yardım istedi. Eve yanındaki arkadaşı S.K. ile birlikte gelen O.G., ikinci katta bulunan yatak odasına girdiğinde hırsızlık şüphelisi M.G. (23) ile karşılaştı. Çıkan arbedede yüzünden ve başından yaralanan ev sahibinin oğlu, şüpheliyi baldırından bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanarak kan kaybeden şahıs, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan O.G ise bugün emniyetteki ifade işlemlerinin ardından olay esnasında yanında bulunan arkadaşı S.K. (34) ile birlikte Tokat Adliyesine getirildi. Asayiş ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen gencin yüzünden ve kafasından yaralandığı görüldü. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan O.G., adli makamlara sevk edildi. O.G'nin polise verdiği ifadesinde, evde karşılaştığı şahsın bıçakla saldırması üzerine kendisini korumak amacıyla karşılık verdiğini, yaralanan şahıs için sağlık ekiplerini arayarak haber verdiğini söylediği öğrenildi.

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