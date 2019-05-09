Hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı ahır ve meraları gezdiler

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca yürütülmekte olan ‘Huzur Güven Tokat Projesi' kapsamında ekipler ahır ve meraları gezerek, besicileri hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı uyardı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde Jandarma'ya bağlı ekipler besicilik yapan vatandaşların geçim kaynağı olan, yoğun emek sarf ederek sahip oldukları ve besledikleri büyük ve küçükbaş hayvanlarına yönelik meydana gelebilecek hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı alabilecekleri tedbirleri mera ve ahırları gezerek anlattı. Bu tür olayların önlenmesi, suç olaylarından kaynaklı maddi ve manevi kayıplarının en aza indirilmesi maksadıyla yapılan çalışma, Turhal İlçesine bağlı Yazıtepe, Yenisu ve Kat köylerindeki kahvehanelerde, meralarda ve hayvan ahırlarının bulunduğu mevkilerde yapıldı. Tek tek bilgilendirilen besicilere konu ile ilgili bilinçlendirmeye ve paylaşıma yönelik el broşürleri dağıtılırken vatandaşlar tarafından toplu olarak kullanılan alanlara da afişler asıldı.