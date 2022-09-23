Hurdacıda yangın tüpü patladı: 1 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde, hurdacıda yangın tüpünün balyozla ezilmek istenmesi sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay; Turhal Sanayi Sitesi'nde bir hurdacıda meydana geldi. Eski bir yangın tüpü balyozla ezilmek istenirken patlama meydana geldi. Patlamanın etkisi ile yangın tüpünün kopan vanası A.G.'nin (49) bacağına çarptı. Diz altından yaralanan A.G. ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine sevk edildi. A.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.