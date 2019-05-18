Huzurevinde 17 günde 10 ölüm

Tokat'ın Zile ilçesinde faaliyet gösteren Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlılardan 7'si hastanede olmak üzere 10'u 17 gün içinde yaşamını yitirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Ekim ayında açılışı yapılan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kısa sürede yaşanan ölüm olayları dikkat çekti. Huzurevi Müdür Vekili Ali Pilavcıoğlu imzası ile Zile Kaymakamı Kubilay Ant'a ocak ayı sonunda ulaştırılan tutanakta 17 gün içinde 10 yaşlının yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölenlerin 3'ü huzurevinde 7'sinin ise ilçelerde tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşanan ölüm olayları ile ilgili değerlendirme yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, huzurevinin aynı zamanda yaşlı bakım merkezi olarak faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Ocak ayında mevsimsel olarak grip nezle olan ve yoğun bakımda yatan hastalardan vefat olayının gerçekleştiğini ifade eden Vali Balcı, "7 kişi hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken hayatını kaybetmiş. Ölenlerin yaş ortalaması 86,4. Ölüm olayları mevsimsel grip ve nezlenin yaşandığı Ocak ayında yaşanmış" diye konuştu.

Zile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi geçtiğimiz yıl ekim ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımı ile düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.