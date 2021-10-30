İçişleri Bakanı Soylu, Tokat'ta güvelik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tokat'ta güvenlik toplantısına katıldı.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Tokat'ı ziyaret etti. Tokat İl Güvenlik Acil Durum Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantıya geçen Bakan Soylu, şeref defterini imzaladı. Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan görevlileri ziyaret ederek güvenlik toplantısına katıldı. Bakan Soylu başkanlığında yapılan toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tokat Valisi Ozan Balcı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, siyasiler ve kaymakamlar katıldı.

Bakan Soylu, basına kapalı yapılan toplantı sonrasına kentte esnaf ziyaretlerinde bulunarak AK Parti İl Danışma toplantısında partililere seslenecek.