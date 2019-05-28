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İftar sofrasında doğum günü sürprizi

Turhal Kaymakam Dr.

Ahmet Süheyl Üçer, iftar yemeğine katıldığı ailenin küçük çocuğuna doğum günü sürprizi yaptı.



Ramazan ayında vatandaşların evlerine konuk olarak onlarla birlikte iftar açmayı gelenek haline getiren Ahmet Süheyl Üçer, Erişir ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Kaymakam Üçer, eşi Gülçin Üçer ile 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Macide Erişir ve ailesi ile birlikte iftar açtı. Kaymakam Üçer, iftar yemeği sonrası evin 5 yaşındaki oğlu Mustafa'nın doğum günü için sürpriz yaptı. Yaş pasta keserek doğum gününü kutlayan minik Mustafa'ya Kaymakam Üçer çeşitli hediyeler takdim etti. Kaymakam Üçer, her Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de eşiyle birlikte ailelerle iftar yaptıklarını belirterek, “Çünkü onların sofrasından iftar açmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. Bu vesile ile hem onlarla birlikte iftar açıyor hem de onlarla sohbet edip istek, ihtiyaç ve taleplerini dinliyorum” dedi.

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