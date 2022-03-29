İki gündür kuyuda can çekişti, imdadına itfaiye yetişti

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yağmur köyünde kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yağmur köyünde Muhterem Çalışkan, arazisindeki kuyuda su olup olmadığını kontrol ederken köpeği fark etti. Çalışkan'ın ihbarı üzerine bölgeye Yeşilyurt itfaiyesi ekipleri ile jandarma doğa koruma ekipleri yönlendirildi. 2 gündür kuyuda olduğu tahmin edilen sahipsiz köpeği kurtarmak için belediye ekipleri merdiven yardımı ile kuyuya indi. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyudan köpek kurtarılarak çıkartıldı. Köpek doğal yaşam alanına bırakıldı. Duyarlı vatandaş Muhterem Çalışkan köpeğin kurtarılmasına sevindiğini belirterek ekiplere teşekkür etti.