İlkbaharla birlikte tezgahlar renklendi

Tokat'ta ilkbaharla birlikte satışa sunulan rengarenk çiçekler tezgahları süslüyor.

Meydan çarşısı mevsimlik fide ve tohum almak isteyenlerin yanı sıra çiçek almak isteyenlerinde ilk tercihleri arasında yer alıyor. İlkbaharla birlikte tezgahları süsleyen rengarenk çiçekleri görenleri cezbediyor. Saksı çiçeklerin yanı sıra sebze fideleri, üzüm fidanı, limon fidanlarının da ilgi görüyor. 15 yıldır fide ve çiçek satışı yapan Mustafa Asar, gül begonyasından, lale, sümbüle kadar onlarca çeşit çiçeğin alıcısını beklediğini söyledi. Çiçek fiyatlarının geçen yılki rakamların altında olduğunu ifade eden Asar, “Geçen yıl gül begonyayı biz 15 liraya veriyorduk, bu sene 10 lira. Neden diye soracak olursanız biraz durgunluk var; biz de fazla kar marjı koymadan masrafımızı çıkartıyoruz. Halkımız çiçekleri çok seviyor, fiyatını uygun gördüğü zaman alıyor. En çok gül, begonya, açelya, papatyalar satılıyor” dedi.

Fide fiyatları arttı

Asar, sebze fidelerinde artış olduğunu ifade ederek, “Domates fidesi şu anda 1.5 lira, 15-20 gün sonra Tokat'ın yerli fidesinin çıkması ile birlikte fide fiyatları düşer. Halkımız kucak kucak alıp götürerek bahçesine dikiyor. Ama bugünden fide alan Ramazan ayında sebzesini yetiştirebilir” diye konuştu.

Öte yandan Tokat Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasına dikilen laleler ise park ve bahçeleri süslemeye başladı.