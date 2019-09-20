İlkokul öğrencilerine trafik eğitimi

Tokat'ta, 500 ilkokul öğrencisine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından trafik eğitimi verildi.

Tokat Belediyesi tarafından çocuklara trafik eğitimi verilmesi amacıyla yapılan pistte gerçekleştirilen etkinliğe, Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere ilk olarak Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt tarafından, video ve sunularla teorik eğitim verildi. Daha sonra akülü arabalara binen çocuklar; trafik işaret levhaları, kavşak ve yaya geçitlerinin yer aldığı alanda pratik eğitim aldı. Çocuklara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şapka, tişört ve kırmızı düdük hediye edildi.