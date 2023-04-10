Tokat'ta iftar programına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un en iyi belediye başkanı olmak istiyorum" dedi.

"Halk Buluşması" programı çerçevesinde Tokat'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlenen iftara katıldı. Burada bir konuşma yapan İmamoğlu, "İstanbul, Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük şehri. Dünyanın başkenti dediğimizde ise hiç abarttığımız bir tarif olmaz. 16 milyonluk bir kentin aynı zamanda bütün ülkeyi kapladığını da biliriz. Bunlardan birinin de Tokatlı hemşehrilerimiz olduğunu ifade etmek isterim. Bu bakımdan bizim nefer olma konusundaki en önemli referansımız nedir derseniz; aslında İstanbul'da 4 yılda ortaya koyduğumuz faaliyetlerimiz ve hizmetlerimizdir. Şunu ideayla söylemek isterim; 5 yıl içerisinde bir kentte yapılacak hizmetleri kriter olarak aldığımızda İstanbul'un gelmiş geçmiş en iyi belediye başkanı olmak istiyorum. Hem işlerimizde üstün kabiliyet ortaya koymak, hem insanların ihtiyaçlarına dönük hazırlıkları kente yapabilmek, hem de şehre vizyon katmak konusunda yoğun çalışmalarımız var. İstanbul benim için iyi bir referans ve avantaj, hiçbir şehrimizde kendimi yalnız hissetmiyorum“ dedi.