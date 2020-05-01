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İnşaat işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçirdi

1 Mayıs işçi bayramında milyonlarca çalışan tatil yaparak geçirirken, Tokat’ta inşaat işçileri çalışmaya devam etti.

1 Mayıs işçi bayramında milyonlarca çalışan tatil yaparak geçirirken, Tokat'ta inşaat işçileri çalışmaya devam etti.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde kutlamalar korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilirken, milyonlarca çalışan bugünü evinde geçiriyor. Evlerine ekmek götürmek için çalışmak durumunda olan inşaat işçileri ise 1 Mayıs'a önceki yıllarda olduğu gibi çalışarak girdi. Tokat'ta bir bağ evi inşaatına çalışan Cengiz Dilbilmez, çalışmak durumunda olduklarını ifade ederek, “1 Mayıs işçinin bayramı diye geçiyor ama aslında memurun bayramı. İşçiler gördüğünüz gibi çalışıyor. Sosyal mesafemizi korumaya dikkat ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.


Sıva ustası Önder Kaya da 1 Mayıs'ın memurlar için tatil olduğunu ifade ederek, "Biz ekmek parası için çalışıyoruz. Çalışmaya mecburuz. Bizde tatil yapmak isteriz ama çalışmadığımız zaman olmuyor" diye konuştu.

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