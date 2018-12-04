İnşaatın 10. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Tokat'ta bir inşaatın 10. katında çalışırken düşen Afgan uyruklu işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Topçam Mahallesi'nde 11 katlı bir apartmanın inşaatında kaynakçı olarak çalışan Farrokhottin Feizi (26) binanın dışından yük asansörü ile yukarı çekilen malzemeleri içeri alırken halat koptu. Bu sırada dengesini kaybetmesi sonucu 10. kattan yere düşen Feizi, ağır yaralandı. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından özel bir hastanenin acil servisine kaldırılan genç işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerince inceleme başlattı.

Düğün için para biriktiriyordu

Öte yandan Afganistan'dan Türkiye'ye 2 yıl önce gelerek çalışmaya başlayan gencin yaklaşık 4-5 ay önce nişanlandığı, yaz aylarında yapacağı düğün için para biriktirdiği öğrenildi. Nişanlısı ve ailesinin Afganistan'da olduğu öğrenilen gencin ölüm haberini alan hemşehrileri Tokat Devlet Hastanesine önünde toplandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.