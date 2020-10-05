İşe alma vadiyle 900 bin lira vurgun yaptılar

Tokat'ta işe alma vaadiyle 63 kişiyi yaklaşık 900 bin lira dolandıran 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 şahsın ‘üniversitede işe alacağız' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi. Kendisini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Doç Dr. olarak tanıtan şahsın, işe girmek isteyenlerden 'Üniversite döner sermayesine para yatırmamız lazım' diyerek değişik tarihlerde kişilerden para aldıkları tespit edildi. KOM şube ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında şahısları operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Polis ve jandarmaya giden 63 kişi yaklaşık 900 bin lira dolandırıldıkları iddiasıyla şahıslardan şikayetçi oldu. KOM Şube ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan R.B, H.N, .İ.Ö, H.A, M.A, C.D isimli şahıslar ifade işlemelerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi.

480 koyun dolandırıldı

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinde çiftçilik yapan Yücel Kepenek, kendini doçent doktor olarak tanıtan şahısın proje kapsamında ziraat fakültesine küçükbaş hayvan alarak dağıtacakları vadiyle dolandırdığını söyledi. 160 koyun kendinin 320 koyun almak suretiyle şahıslara verdiğini ifade eden Kepenek, parasını alamayınca jandarma ya giderek şahıslardan şikayetçi olduğunu kaydetti.