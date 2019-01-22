İtfaiye ekiplerinin 'buz sarkıtı' mesaisi

Tokat'ta çatılarda oluşan buz sarkıtlarının insanlar için tehlike meydana getirmesi nedeniyle itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Tokat'ta yoğun kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütlelerinin erimeye başlaması ile birlikte 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Yaya yoğunluğunun bulunduğu ana cadde üzerindeki Taşhan çatısındaki buz sarkıtlarının tehlike oluşturması nedeniyle Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma yaptı. İtfaiye aracının yangın merdivenine çıkan itfaiye eri çatıda oluşan buz sarkıtlarını kürek yardımı ile temizledi. Kar kütlesi ile birlikte iş yerlerinin önüne düşen buz parçaları olası tehlikeyi gözler önüne serdi. Taşhan esnaflarından Sinan Yurteri, buz sarkıtlarının insanların üzerine düşüp zarar vermemesi için yapılan çalışmanın önemine dikkat çekti. Çatılarda biriken kar kütlesi ile birlikte oluşan buz sarkıtlarına karşı vatandaşların daha dikkatli olması tavsiyesinde bulunan Yurteri, insanlara ölümcül zarar verebilecek buz sarkıtlarının temizlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.