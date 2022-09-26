İtfaiyeciler usta oyuncuları aratmadı

Tokat'ta düzenlenen tatbikatta itfaiye erleri usta oyuncuları aratmadı.

Cumhuriyet Meydanı'nda itfaiye haftası dolayısı ile tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği kaza yapan otomobilde sıkışan iki kişiye itfaiye ekipleri müdahale etti. Araçta sıkışan yaralıların feryatları ekiplere zor anlar yaşattı. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ilk olarak araç altında kalan kişiyi hava yastığı kullanmak suretiyle aracı kaldırarak kurtardı. Araç içerisinde sıkışarak yaralanan şahıs ise otomobilin kapısı kesilerek kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra otomobilde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kurtarma çalışmalarını vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Senaryo gereği alev alarak yanan ahşap evde kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı.

Eşini sedyede gören kadın kısa süreli korku yaşadı

Düzenlenen tatbikatta senaryo gereği 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın nedeni ile mahsur kalan kişinin kurtarılması için Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri alarma geçti. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye aracından uzatılan merdivenle yangında mahsur kalan şahıs kurtarıldı. Sedyeye alınan kişinin eşi kurtarma ekiplerin yanına koşarak, 'ne oldu, bir şey mi oldu?' şeklideki sordu. Ekipler ise kadını teselli etmeye çalıştı. Yaşadığı o anları anlatan Necmiye Aytekin, "Tatbikat olduğunu bilmeme rağmen korktum" dedi. İtfaiye eri Sezai Aytekin ise rolüne çalışmadan geldiğini, içinden geldiği gibi davrandığını belirterek, "Olaylara gittiğimizde 'imdat', 'kurtarın' diye bağıranlarla çok karşılaşıyoruz. Bu nedenle rolümüze çalışmaya gerek duymadım. Bizzat yaşadığımız için biliyordum" diye konuştu.

Tatbikat sonundan iki itfaiye eri itfaiye aracının göğe doğru kaldırılan merdiveninden sarkıtılan iple birlikte Türk bayrağı açarak yere indi. Alkış toplayan gösteri sonunda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ekipleri tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.