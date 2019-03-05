Jandarma abladan dergi, jandarma abiden fidan

Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Sulusaray İlçesinde ziyaret ettikleri öğrencilerle birlikte fidan dikip Jandarma Çocuk Dergisi okudu.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sulusaray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Ortaokulu ile Sarıyaprak ve Belpınar ilkokullarında öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi. Gözetmen öğretmenler ve vatandaşların da katılımıyla gerçekleşen 'Temiz Bir Gelecek Çocuklarımızın Hakkı' projesi ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın '180'inci Kuruluş Yıl Dönümü' etkinlikleri kapsamında yapılan etkinliklerde okul bahçelerine 180 tane fidan dikildi. Birlikte yapılan fidan dikimi etkinlikleri sonrasında öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye eden ekipler çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.