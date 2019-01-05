Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in acı günü

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kayın validesi Sabire Atakan son yolculuğuna uğurlandı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kayın validesi, Sabire Atakan (84) bir süredir tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) da vefat etti. Sabire Atakan'ın cenazesi memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine getirildi. İkindi namazını müteakib Ulu Caminde kılınan cenaze namazına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in yanı sıra İç İşleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tokat Valisi Ozan Balcı, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Yargıtay Tetkik Hakimi Ümit Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Sabire Atakan'ın cenazesi Melikgazi Kabristanlığına defnedildi.

Cenaze definin ardından Niksar Belediyesi Kentpark tesislerinde aile taziyeleri kabul etti.