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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tokat'ta temaslarda bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tokat’ta bir dizi temasta bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tokat'ta bir dizi temasta bulundu.


Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tokat Valisi Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Orgeneral Çetin, Vali Balcı ile bir süre görüşme yaptı. Orgeneral Çetin, valiliğin ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu makamında ziyaret etti. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Eroğlu, Orgeneral Çetin'e günün anısına 'Milli Mücadelede Tokat' kitabı takdim etti.


Ziyaretlere Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Vedat Türkmen eşlik etti.

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