Jandarma kayıp çantayı sahibine teslim etti

Tokat'ta Jandarma ekiplerince devriye sırasında bulunan kadın çantası sahibine teslim edildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Niksar İlçesi Köklüce Köyü mevkiinde geçtiğimiz gün önleyici kolluk devriyesi yapıldı. Yapılan devriye esnasında jandarma ekipleri içerisinde kimlik kartları ve bin 670 TL para bulunan bayan çantası buldu. Jandarma ekipleri bulunan çanta için araştırma yaptı. Yapılan araştırmalar neticesinde çanta sahibinin Çorum ilinden Erzurum iline gitmekte olan S.B. isimli kadın şahıs olduğu tespit edilerek kayıp çanta sahibine teslim edildi.