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Jandarma köpekleri Uydu ve İlgi'den tarihi operasyon

Tokat İl Jandarma Komutanlığına ait Uydu ve İlgi isimli köpeklerle yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tokat ve çevre illerde tarihi eser kaçakçılığı yapan suç şebekesine yönelik operasyon kararı aldı. Bomba Arama Köpeği Uydu ile Narkotik Köpeği İlgi'nin de katıldığı eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet el detektörü, 1 adet toprakaltı görüntüleme cihazı, 8 adet içerisinde şarap olduğu tahmin edilen kılıç şeklinde cam tüp, Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen 1 adet yüzük, 1 adet sürahi 5 adet kaşık ve 5 adet çatal, 5 adet fil figürlü obje ve son olarak 1 adet de kırık testi başı ele geçirildi. Şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamların kontrolünde devam ettiği öğrenildi.

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