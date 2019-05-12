Jandarma köy köy gezerek anneler gününü kutladı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sorumluluk bölgelerindeki köylere giderek kadınların anneler gününü karanfiller hediye ederek kutladı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sorumluluk bölgelerindeki köylere giderek kadınların anneler gününü karanfiller hediye ederek kutladı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı anneler gününde köylerdeki anneleri unutmadı. Komutanlığa bağlı görevli personel, sorumluluk bölgesindeki köylere gidilerek, tarla ve köy işleriyle uğraşan hanımlara karanfil hediye edip onların anneler gününü kutladı.