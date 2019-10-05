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Jandarma ve komandolardan “Asayiş ve Huzur” uygulaması

Tokat’ın Niksar ilçesinde komandolarında katılımıyla jandarma ekiplerinin yaptığı "Asayiş ve Huzur" uygulamasında aranan 8 şahıs yakalandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde komandolarında katılımıyla jandarma ekiplerinin yaptığı "Asayiş ve Huzur" uygulamasında aranan 8 şahıs yakalandı.


Niksar İlce Jandarma Komutanlığı ve Tokat Köklüce Komando Taburuna bağlı ekipler, 13 farklı bölgede eş zamanlı olarak “Asayiş ve Huzur” uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şahıs yakalandı.


Şahıslardan 2'si aynı gün adliyeye sevk edilirken, askeri suçlardan aranan 6 şahsa ise gerekli tebliğlerin yapıldığı öğrenildi.


Jandarma ve komandolar uygulama sırasında vatandaşları da bilgilendirerek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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