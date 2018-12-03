Jandarmadan engelli çocuklara anlamlı ziyaret

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 'Dünya Engelliler Günü' etkinlikleri kapsamında, rehabilitasyon merkezi ziyaret edildi.

Gerçekleşen faaliyete, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı olarak görev yapan personel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencilerin yaptıkları faaliyetlere katılım sağlayarak, onlarla birlikte oyunlar oynadı. Jandarma Çocuk Dergisi hediye edilen çocuklara etkinlik kapsamında Jandarmayı tanıtıcı kısa bilgiler de verildi. Etkinlik sonundan engelli çocuklar jandarma ağabey ve ablalarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.