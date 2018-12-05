Jandarma'dan kadınlara karanfil

Tokat'ta, “5 Aralık Kadın Hakları Günü” dolayısı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kadınlara karanfil takdim ederek günlerini kutladı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı kadın personeli “5 Aralık Kadın Hakları Günü” etkinlikleri kapsamında merkeze bağlı köylerde kadınları ziyaret etti. Tarlada, bağda, bahçede çalışan kadınların Kadın Hakları Gününü kutlayan Jandarma ekipleri karanfil takdim etti. Böyle bir günde hatırlanmaktan mutlu olduklarını ifade eden kadınlar jandarma ekiplerine teşekkür etti.