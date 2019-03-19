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Jandarma'dan köy okulunda fidan dikme etkinliği

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tuhal İlçesine bağlı Çivril Köyü’nde ilköğretim okulu öğrencileriyle birlikte fidan dikti.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tuhal İlçesine bağlı Çivril Köyü'nde ilköğretim okulu öğrencileriyle birlikte fidan dikti.


Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı ve Turhal'da konuşlu bulunan Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan askerler köy okulu öğrencileriyle birlikte fidan dikti. Turhal'a bağlı Çivril İlköğretim Okulunda öğrenim gören öğrenciler ve beraberindeki gözetmen öğretmenler, Jandarma Genel Komutanlığının “180'inci Kuruluş Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında, köy sınırları içerisinde yer alan İğdeli mevkiinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Gerçekleşen etkinlikte 500 fidan toprakla buluştu.

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