Jandarmadan öğrencilere kitap hediyesi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından köy okulunda okuyan öğrencilere “180'inci Kuruluş Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında kitap hediye edildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı personel ve aileleri tarafından temin edilen 180 kitap, Kütüphaneler Haftası ve Jandarma Genel Komutanlığının “180'inci Kuruluş Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında köy okulu öğrencilerine hediye edildi. Küçük yaşta kitap sevgisi ve okuma alışkanlığını kazandırma amacıyla düzenlenen etkinlik Beşören İlkokulunda öğrenim gören öğrencilerle birlikte düzenlendi. Etkinlikte yer alan minikler jandarma abla ve abileriyle birlikte kitap okudu.